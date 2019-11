In het Verenigd Koninkrijk hebben premier Boris Johnson en oppositieleider Jeremy Corbyn hun eerste televisiedebat in de aanloop naar de verkiezingen van 12 december achter de rug. Beiden kozen tijdens de zestig minuten durende confrontatie op de commerciële zender ITV voor de aanval.

Het debat was het eerste in zijn soort in de aanloop naar de stembusgang van 12 december. Die verkiezingen moeten het Verenigd Koninkrijk uit de Brexit-impasse halen.

De Britse premier Boris Johnson toonde ...