Guga Baúl trok gisteravond naar het sportcentrum van Kapellen voor zijn allerlaatste training in het olieworstelen. Voor het nieuwe tv-programma Beat VTM neemt hij het straks op tegen Sander Tilkin (28). Blinkend van de olijfolie, in alleen maar een lederen broek. “Het is een intieme sport, dus ik ga een drempel over moeten.”