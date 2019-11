Heldendaad: vrouw riskeert eigen leven om gewonde koala uit vuurzee te redden

Een vrouw nabij het dorpje Long Flat in de Australische staat New South Wales heeft een heldendaad kunnen verrichten. Ze bracht met gevaar voor eigen leven een gewonde koala in veiligheid die probeerde te ontsnappen aan de hevig woedende bosbranden.





Volgens lokale media zou de dame in kwestie Toni heten. Ze zag het dier een straat oversteken terwijl de vuurzee het hele bos in de as legde. De moedige dame aarzelde geen moment om in actie te schieten. Ze pikte het dier op, goot water over de koala en wikkelde het in een wit laken. Vervolgens bracht ze het dier naar het nabijgelegen koalaziekenhuis.

De diersoort is een van de grootste slachtoffers van de bosbranden in Australië. Al zeker 350 exemplaren kwamen om het leven.