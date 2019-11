Belgische ziekenhuizen zitten bijna door hun voorraad kankermedicijn

Door een stockbreuk zitten verschillende ziekenhuizen door hun voorraad Paclitaxel, een geneesmiddel dat wordt gebuikt bij chemokuren van vooral borstkankerpatiënten. In het buitenland is het medicijn wél te verkrijgen, maar daar is het tot 6 keer duurder. Nare bijwerking: de patiënt dreigt honderden euro’s te moeten ophoesten. Dat meldt VTM Nieuws.