Alles netjes op orde dankzij Marie Kondo? Dan kan u nu haar spullen kopen

Nadat ze honderden gezinnen heeft aangemoedigd om kasten (en hoofd) leeg te maken, komt Marie Kondo nu op de proppen met een eigen webshop. Om diezelfde kasten weer te vullen.

Marie Kondo bracht orde in uitpuilende kasten en rommelige lades, eerst met haar boeken en daarna ook met een eigen serie op Netflix. Volgens de minimalistische KonMari-methode moest alles wat ‘didn’t spark joy’ linea recta naar het containerpark worden gebracht.

U hebt goed geluisterd naar haar advies, en hebt nu wel wat kastruimte op overschot? Goed, want de Japanse opruimgoeroe wil u nu ook spullen verkopen. Kondo lanceerde in samenwerking met het Japanse e-commercebedrijf Rakuten een eigen webshop, waar ze onder andere interieurobjecten, zepen, keukenspullen, geurkaarsen en een selectie boeken aan de man probeert te brengen. Alle 125 items werden door haar persoonlijk goedgekeurd en slaagden in de ‘joy check’. Maar niet alle spullen lijken ons even nuttig te zijn, zoals een stemvork en kristal, bedoeld 'om pure tonen te creëren en het evenwicht te herstellen'.

Op sociale media werd de aankondiging dan ook wat smalend ontvangen, maar Kondo benadrukte in een interview met The Wall Street Journal dat haar beproefde opruimmethode niet zozeer draait om spullen weggooien, maar om het selecteren van ‘de juiste, betekenisvolle objecten’.

"Als de kom die je vandaag gebruikt, je plezier brengt, dan moedig ik je zeker niet aan om die te vervangen", aldus Kondo. Nog volgens haar kwam het idee voor een webshop op tafel te liggen omdat mensen haar steeds vroegen met welke items zij zich graag liet omringen.