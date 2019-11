Brazilië boekt vlotte oefenzege tegen Zuid-Korea

Brazilië heeft dinsdag een oefeninterland tegen Zuid-Korea vlot gewonnen. De Seleção haalde het in Abu Dhabi met 3-0.

Lucas Paqueta (9.) opende voor de Brazilianen vroeg de score, en even voor de koffie verdubbelde Philippe Coutinho (36.). Danilo (60.) zette voor Brazilië, waar een revaliderende Neymar ontbrak, de 3-0 eindstand vast.

Vrijdag verloor Brazilië nog een oefeninterland tegen Argentinië in Riyad met het kleinste verschil. De onvermijdelijke Messi scoorde vroeg in de partij de enige treffer, op de rebound van een zelf gemiste strafschop. Wesley Moraes, die afgelopen zomer Club Brugge ruilde voor Aston Villa, viel toen enkele minuten voor affluiten in voor zijn debuut bij Brazilië. De aanvaller bleef tegen Zuid-Korea op de bank.

In maart volgend jaar starten de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar.