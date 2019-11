Meghan Markle troeft andere beroemdheden af als meest invloedrijke mode-icoon

Meghan Markle werd door zoekmachine Lyst, gespecialiseerd in mode, zopas uitgeroepen tot meest invloedrijke mode-icoon van 2019. Ze is daarmee de enige royal in de top tien en neemt daarmee de toppositie van Kylie Jenner in.

Meghan Markle haalt het dit jaar van Kylie Jenner, die in 2018 nog werd uitgeroepen tot meest invloedrijke mode-icoon. Dat heeft Lyst vastgesteld op basis van hoe vaak er online werd gezocht naar bepaalde outfits van beroemdheden, de verkoopcijfers, vermeldingen op sociale media en mediaverslaggeving.

De 38-jarige hertogin van Sussex doet het bovendien een stuk beter dan haar schoonzus Kate Middleton die op plaats elf eindigde en al sinds 2017 niet meer de top tien heeft gehaald. Zowat alles dat Meghan dit jaar aantrok, was in geen tijd uitverkocht. Daarnaast leverden evenementen als de Oscars en Grammy Awards een piek op in het aantal gezochte outfits. Dat blijkt ook duidelijk uit de rest van de top tien.

1. Meghan Markle

De hertogin, die zelfs eventjes als gastredactrice bij Vogue fungeerde dit jaar, heeft in 2019 de meeste impact gehad op de mode-industrie. Zo was de jurk die ze droeg om Desmond Tutu te ontmoeten in nog geen 24 uur uitverkocht.

2. Timothee Chalamet

De Amerikaanse acteur Timothee Chalamet is met zijn tweede plaats de meest invloedrijke man in het gezelschap. De 23-jarige deed dit jaar op de rode loper wel vaker de hoofden draaien met zijn opvallende outfits die hij naar verluidt zelf samenstelt. Zo verscheen hij op de Golden Globes in een blinkend harnas van Louis Vuitton.

3. Zendaya

Vorig jaar stond ze niet eens in de top twintig, maar 2019 is nu al het jaar van Zendaya. De 23-jarige actrice scoorde met de serie ‘Euphoria’ en werd binnengehaald als het nieuwe gezicht van Tommy Hilfiger. Maar vooral de groene jurk van Vera Wang die ze droeg voor de Emmy’s deed de zoekmachines ontploffen.

4. Billie Eilish

Met zo’n veertig miljoen volgers op Instagram is Billie Eilish een van de populairste sterren van het moment onder tieners. Zo zorgde ze op haar eentje voor dat er 69 procent keer meer op kleding in neongroen werd gezocht en piekte het merk Billionaire Boys Club met zo’n 211 procent toen ze het tagde in een foto.

5. Cardi B

De Amerikaanse rapper Cardi B (27), die vorig jaar nog op plaats drie stond, maakte vooral indruk met haar jurk van Mugler tijdens de Grammy Awards, maar ze liet zich ook niet onbetuigd tijdens de modeweek in Parijs. Daar droeg ze ontwerpen van Chanel, Thom Browne en Richard Quinn en die waren veelbesproken. Ze werkt daarnaast ook samen met FashionNova.

6. Lisa van Blackpink

Bij ons is de K-popgroep Blackpink haast onbekend, maar in Zuid-Korea is die gigantisch. En dus ook lid Lisa, met haar 27 miljoen volgers. Zo zorgde ze er op haar eentje voor dat Triomphe-handtas van Celine dit jaar in haar thuisland 66 procent keer meer werd verkocht.

7. Kylie Jenner

Anno 2018 voerde Kylie Jenner de ranglijst nog aan, maar dit jaar heeft ze heel wat van haar pluimen verloren. Toch was het voor haar een druk jaar met samenwerkingen met Balmain en Adidas. Vooral de bloemetjesjurk die ze droeg voor haar verjaardag bleek populair (+66 procent) te zijn.

8. Lizzo

De 31-jarige Amerikaanse zangeres Lizzo was overal dit jaar en leverde haar ook een plekje in de top tien op. Ze doet het in de lijst van stijliconen vooral goed sinds september en heeft dat onder meer te danken aan de rode jurk van Moschino die ze droeg voor de MTV VMA’s.

9. Harry Styles

Harry Styles (25) heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een interessant stijlicoon. Zo verkent hij steeds vaker zijn vrouwelijke kantjes en poseerde hij voor Gucci. De parelmoeren oorring die hij droeg voor het Met Gala steeg qua populariteit met 28 procent.

10. Billy Porter

Acteur Billy Porter blijft op vijftigjarige leeftijd taboes doorbreken. Zo verscheen hij op de rode loper van de Oscars in een maatpak annex baljurk van de hand van Christian Siriano. De naam van de ontwerper werd in amper 24 uur zo’n 101 procent keer vaker ingetikt in Google.