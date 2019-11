Dit zijn de veiligste landen om naartoe te reizen in 2020

Naar jaarlijkse gewoonte hebben risico-experts in samenwerking met de veiligheidsonderneming International SOS de veiligste landen ter wereld in kaart gebracht. Daarbij werd rekening gehouden met drie verschillende criteria: medische mogelijkheden, algemene en verkeersveiligheid. De allerveiligste reisbestemming volgens de zogenoemde Travel Risk Map? IJsland.

De lijst komt tot stand via een simpel puntensysteem en statistieken per land. Voor de medische en algemene veiligheid wordt punten gegeven op vijf. Voor het beoordelen van de verkeersveiligheid wordt gekeken naar het sterftecijfer per 100.000 inwoners.

Alle landen die het best scoorden op alle drie de criteria liggen voornamelijk in Europa. IJsland blinkt op elk vlak uit, gevolgd door Noorwegen en Finland. Ons eigen land staat niet in de ranglijst, maar buurland Luxemburg scoort wel goed met een zesde plaats.

Top tien

1. IJsland

2. Noorwegen

3. Finland

4. Denemarken

5. Zwitserland

6. Luxemburg

7. Slovenië

8. Andorra

9. Spitsbergen

10. Groenland

Helemaal onderaan de lijst en dus bestempeld als ‘gevaarlijk’ bengelen conflictlanden. Libië is het gevaarlijkst, gevolgd door Somalië en Zuid-Soedan. De Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali vervolledigen de top vijf.