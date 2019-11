KWB Heusden overhandigt twee cheques van 400 euro

Heusden-Zolder - KWB Heusden-centrum hield aan de quiz van 12 oktober 800 euro winst over. Dit bedrag werd gedeeld in twee cheques van elk 400 euro en geschonken aan twee goede doelen.

Op 12 oktober laatstleden hield KWB Heusden-centrum voor de eerste maal een quiz. Voor Ludo Engelen, bezieler en mentor van de quiz werd het één groot succes. 35 ploegen hadden zich ingeschreven. Aan deze quiz werd een bedrag van 800 euro overgehouden. Dit bedrag werd in 2 verdeeld en zo mocht het Weyerke in Zolder en Ward Ceyssens voor zijn project in Fajar Baru een cheque van 400 euro in ontvangst nemen van 400€. Het plechtig overhandigen ging door in het Weyerke zelf. Beide ontvangers waren zeer tevreden en voegden er aan toe dat het geld meer dan welkom was en goed zal besteed worden.