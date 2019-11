Paal

Beringen - Na de spaghettidagen is Palfit overgeschakeld naar een pastabuffet. En of dit in de smaak viel. Gelukkig hebben het bestuur, lesgevers en leden van Palfit een goede conditie zodat de bediening en het afruimen vlot verliep.

