Politie tikt aannemers op de vingers

Een aannemer heeft maandag op een werf op de Sint-Maartenlaan in Berkenbos een container moeten verplaatsen. De politie had vrijdag al vastgesteld dat het gevaarte op een gevaarlijke hoek stond. Toen dat maandag nog het geval was, werd de aannemer over de gevaarlijke situatie aangesproken. De man haalde de container meteen weg.

Een vrachtwagenchauffeur was vorige week woensdag ook al op de vingers getikt omdat hij in de Dekenstraat in Zolder zijn vrachtwagen over het trottoir had geparkeerd. Daardoor moest een groep ...