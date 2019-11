Voorzitters schieten RSZ-voorstel van N-VA af: “Ons voetbal wordt misbruikt”

Ook N-VA heeft nu een standpunt ingenomen wat betreft de RSZ-voordelen in de sport. Wie meer dan 2.350 euro bruto verdient – elke Belgische profvoetballer in feite –, moet volgens N-VA straks de volle pot betalen. Voor zij die 100.000 euro bruto per maand verdienen, zullen werkgever en werknemer al snel 30.000 euro per maand extra moeten betalen. Verbaast het u dat de clubvoorzitters uit de Jupiler Pro League daar afwijzend op reageren? Ze zijn ook hard voor de politici. “Dat ze eerst eens een regering vormen.”