Topmodel Doutzen Kroes ‘wist’ haar wenkbrauwen uit

Het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes ziet er tegenwoordig een beetje anders uit. Ze heeft haar wenkbrauwen gebleekt en toont het ietwat bevreemdende resultaat op Instagram.

De blondine, die doorgaans voor een heel natuurlijke make-uplook kiest, heeft het deze keer iets extravaganter aangepakt. Ze liet haar wenkbrauwen bleken, met als gevolg dat je ze bijna niet meer ziet.

”Vinden jullie de gebleekte wenkbrauwen leuk?”, vraagt ze aan haar Instagramvolgers onder een foto van het resultaat. De reacties zijn verdeeld: de ene vindt dat haar blauwe ogen nu nog beter uitkomen, de ander vindt het maar niets. De hashtag #backstage doet vermoeden dat de look van het topmodel slechts tijdelijk is en gecreëerd is voor een fotoshoot of voor een modeshow.

Gebleekte wenkbrauwen duiken weer vaker op in het modebeeld. Bij het Italiaanse modehuis Prada verscheen Gigi Hadid onlangs in een promotiefilmpje met quasi onzichtbare exemplaren. In het verleden waagden onder meer Lady Gaga, Kim Kardashian en Kristen Stewart zich aan de trend.