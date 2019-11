Tuin- en klusdienst OCMW aanvaardt geen nieuwe gezinnen met inkomen boven 3.000 euro

Zonhoven -

Wie een inkomen heeft dat hoger is dan 3.000 euro per maand kan straks niet langer gebruikmaken van de tuin- en klusdienst van het OCMW. Vanaf maart worden er geen nieuwe gezinnen meer aanvaard die boven dat bedrag zitten. Zo wil de gemeente wachtlijsten kleiner maken en de mensen met lage inkomens voorrang geven. Ook komt er in maart 2020 een tariefverhoging aan.