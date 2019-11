Tot 40 maanden cel geëist na witwassen 1,3 miljoen euro via Limburgse bedrijven

Tongeren -

Vijftien beklaagden moesten zich dinsdagochtend voor de Tongerse strafrechter verantwoorden voor bendevorming, faillissementsmisdrijven, valsheid in geschriften, witwaspraktijken en het verduisteren van goederen via verschillende patrimoniumbedrijven in Limburg. De 45-jarige spilfiguur A. K. uit Genk riskeert een celstraf van veertig maanden. Zijn 58-jarige kompaan J. P. uit Maaseik moet vrezen voor een opsluiting van twintig maanden. De mannen zouden voor 1,3 miljoen euro hebben witgewassen. Advocaat Jan Swennen wierp op dat er heel wat vergissingen in de dagvaarding zijn geslopen die de procureur moet rechtzetten.