Fans van ‘Game of thrones’ kunnen binnenkort met cruise langs filmlocaties varen

Fans van de HBO-serie ‘Game of thrones’ kunnen alvast vakantieplannen beginnen maken voor september 2021, want dan wordt een cruise gelanceerd die de belangrijkste filmlocaties in Europa van de populaire reeks zal aandoen.

Dalmatian Travel & Events heeft een ultieme reiservaring gecreëerd voor fans van ‘Game of thrones’. Hoewel de serie in 2019 zijn laatste seizoen kende, lanceert het nu Cruise of Thrones. Die zal vanaf 2021 uitvaren en volledig in het teken staan van de reeks en de locaties waar de opnames werden gemaakt. Gasten zullen onder meer de keuze kunnen maken tussen twee reizen van acht dagen die ofwel het noorden of het zuiden aandoet, ofwel een trip van zestien dagen waarbij je naar beide delen vaart.

De noordelijke cruise brengt je naar IJsland, Ierland en Noord-Ierland. Op die plaatsen bevinden zich onder meer delen van The Wall, Castle Black, Hardhome, Winterfell, Pyke, King’s Road, de grot van Jon & Ygritte en nog veel meer. De zuidelijk cruise doet Spanje, Malta en Kroatië aan waar onder andere de locaties uit Dorne, Essos en King’s Landing zich bevinden.

Spelletjes en schattenjacht

En daar stopt het niet. De passagiers zullen aan boord kunnen gaan van een luxeschip dat helemaal is ingekleed in het ‘Game of thrones’-thema. De gasten zullen er zich bovendien kunnen verkleden in hun favoriete personage of deelnemen aan spelletjesavonden, lezingen, wijnproeverijen, een schattenjacht en nog veel meer. Maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. Prijzen starten vanaf zo’n 4.600 per persoon.