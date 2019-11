Een vleugje ‘Friends’ voor in de kerstboom

Zin om nieuwe ornamenten in je kerstboom te hangen en fan van ‘Friends’? Een shop op Etsy maakt kerstballen met beroemde quotes uit de sitcom om je boom dit jaar een humoristische toets te geven.

De zogenaamde shop EnglishBliss is gevestigd in Washington en heeft een specialiteit in het gamma: kerstballen met catchy zinnen van de zes vrienden uit ‘Friends’. Van ‘Unagi’ en ‘I’m Fine’ tot ‘How you doin’: ze kunnen allemaal in de boom.

Per bal betaal je omgerekend 9,40 euro. Een setje van vier, tien of achttien ballen kost en respectievelijk 28,21 euro, 70,50 euro en 122,60 euro. Houd er wel rekening mee dat er extra verzendkosten en taksen bijkomen. Reken hiervoor op een extra 20 euro voor een enkele bal. Meer informatie vind je op de shop zelf via deze link.