Vrijwilligers getrakteerd tijdens 'JeugdraadBattle'

Ham - Elk jaar organiseren jeugdhuis De Stip, de Hamse Jeugdraad en Jeugddienst een grote bedankavond in het jeugdhuis om de vele jonge vrijwilligers die onze gemeente rijk is ruim te trakteren. Sinds vorig jaar wordt dit initiatief gecombineerd met een avontuurlijke jeugdraad battle, de opvolger van Ed's legendarische jeugdraadkwis.

De vele vrijwilligers in het Hamse jeugdlandschap werden verwend met pizza, drank, diverse opdrachten en een grote dankjewel voor de medewerking aan Stip-, Jeugdraad- en Jeugddienstactiviteiten. Eddy Verpoorten bracht een blitzbezoek met een ouderwetse ja/nee ronde, er was een escaperoom, smartphone zoekopdrachten, puzzelwerk maar ook kickerwedstrijden en een rondje boogschieten. Chiro Genebos deed haar uiterste best en volgt Chiro Oostham op in de 'JeugdraadBattle'-erelijst.

Meer foto's zie www.jeugdraadham.be