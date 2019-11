Vlaams duo opent enige Belgische frituur in China

Luc Rijmenants (60) uit Zandhoven en Gert Van Mol (52) uit Schilde openen in april 2020 de enige Belgische frituur in China. “Uit ons onderzoek blijkt dat de Chinezen vooral graag saté en curryworst lusten”, zegt Van Mol. De allereerste Belgische frituur op Chinese bodem (van een Brusselaar) was geen groot succes.