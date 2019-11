Dochter van Gisele Bündchen lijkt als twee druppels water op haar mama

Het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen (39) heeft op Instagram een opvallend beeld gedeeld. Daarbij legt ze een foto uit de oude doos van zichzelf naast eentje van haar nu zesjarige dochter Vivian. De gelijkenis is verbluffend.

Gisele Bündchen heeft samen met haar man American footballspeler Tom Brady (42) twee kinderen: de negenjarige Benjamin en de zesjarige Vivian. En die laatste heeft duidelijk haar genen meegekregen van haar mama. Het Braziliaanse topmodel deelde namelijk een foto van zichzelf op die leeftijd naast eentje van haar dochter. Beiden hebben ze dezelfde blik en glimlach. Als twee druppels water dus.

En die genen van de vrouwen uit de familie van Gisele blijken duidelijk sterk te zijn, want een tijdje geleden deelde ze ook al een foto van zichzelf naast eentje van haar eigen moeder. En ook daar is de gelijkenis bijzonder treffend. “Mama en ik toen we jong waren. Vind je dat we op elkaar gelijken?”, vroeg ze toen aan haar volgers. Waarop de meesten volmondig ja moesten antwoorden.