Beringen - Donderdagnamiddag was het weer de eerste Neoswandeling van het seizoen.

Onder de kundige leiding van Frans Sneyers vertrokken we aan de Fintrobank over de brug van Beringen, met een omweg naar Tervant, waar we ongeveer halverwege een rust- en drinkpauze hielden in het Graus Café. Over de brug van Tervant die volgend jaar zal vervangen worden door een 2 meter hogere brug, ging het door de bossen langs het kanaal terug richting Beringen.