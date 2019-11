N-VA wil dat topvoetballers evenveel belastingen betalen als de modale Belg

Er lijkt een doorbraak mogelijk in het dossier van de fiscale en RSZ-voordelen in de sport. Ook N-VA heeft dit weekend z’n standpunt bepaald, en gaat daarmee verder dan CD&V en Open VLD. Als het van N-VA afhangt, zullen sporters die weinig verdienen veel beter af zijn. Maar de topverdieners – die vooral in het voetbal actief zijn – zullen evenveel moeten betalen als de modale Belg.