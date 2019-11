Honderden dansen en zingen voor Sint-Maarten

Stokkem

Dilsen-Stokkem - De organiserende vereniging ‘De Raod van Wis tot Manjel’ Stokkem was opgetogen zoveel Sint-Maartenvierders te mogen begroeten. Fier vertelden ze dat het feest in de lift zit en dat dit motiveert. Ongeduldig wachtten de jongeren, de kleinsten vergezeld van hun ouders, op het vertreksein van de stoet om de wandeling door het centrum aan te vatten. De heen-en-weer slingerende lampionnetjes schiepen een romantisch lichtspel.

Voor velen is het Sint-Maartenfeest een gelegenheid om zich creatief uit te leven. Gebaseerd op een historische achtergrond met een sterk folkloristisch karakter wordt vaak terug gegrepen naar tradities. Bieten worden uitgehold en in de dunne wand enkele openingen gesneden die een gezicht voorstellen. Binnenin een kaarsje en het effect om te griezelen en schrik aan te jagen is compleet. Anderen verkiezen een meer modern oplichtend ballonnetje of lantaarntje.

Het meedragen van vuur gaat terug tot de Middeleeuwen. De legende vertelt van een Romeins honderdman die de helft van zijn mantel aan een halfnaakte, verkleumde bedelaar gaf. Vuur schrikt af en verzinnebeeld ook de overwinning op de winter.

Voorafgegaan door de politie wandelden de deelnemers door het centrum. Aangespoord door de ‘voorzanger’ in de geluidswagen werd zonder onderbreking en gedurende de hele rondgang, het Sint-Maartenlied gezongen. Het is slechts een couplet, maar wel bij jong en oud gekend.

Terug op het pleintje, aan de Maaspoort, laaiden de vuren hoog op. De vuurstapel van vroeger is om veiligheidredenen vervangen door vuurkorven. Rond elf stalen manden, in een cirkel geplaatst, werd gezongen en gedanst. Om de avondkilte te verdrijven, kregen de deelnemers een kom soep gratis aangeboden.

De Sint-Maartenviering is een feest voor jong en oud. De jongeren amuseren zich kostelijk in het licht van het vuur. De ouderen zoeken een plaatsje bij de dranktentjes voor een babbeltje.