Racing Genk leed 1,7 miljoen euro verlies in seizoen 2018-19 (maar dat is niet echt een probleem)

Racing Genk heeft het seizoen 2018-’19 afgesloten met een boekhoudkundig verlies van 1,7 miljoen euro. Dat bleek maandagavond bij de bijeenkomst van de Algemene Vergadering in de Luminus Arena, waar de jaarrekening van het vorige seizoen werd besproken.

“KRC Genk blijft financieel stabiel en schuldenvrij. Het eigen vermogen bedraagt nog altijd ruim 45,5 miljoen euro”, zo klinkt het op de clubwebsite. “De bedrijfsopbrengsten bedragen bijna 57 miljoen euro, een stijging van ruim 6 miljoen ten opzichte van het voorgaande seizoen. Het verschil is toe te schrijven aan meer opbrengsten in de Belgische competitie (+3), de knappe campagne in de Europa League (+12) en minder uitgaande transfers (-8,7).”

“Door het behalen van de vierde landstitel, het succes in Europa en de jaarlijkse investeringen in de ploeg, zijn uitzonderlijk meer salarissen en premies uitgekeerd (+8,3). Belangrijke inkomende transfers hebben ook de afschrijvingen doen stijgen (+2,5).”

Voor het huidige seizoen voorziet Genk een uitzonderlijk jaar, met hoge inkomsten dankzij de uitgaande transfers van onder anderen Leandro Trossard en Ruslan Malinovskyi en deelname aan de groepsfase van de Champions League.

“De club heeft afgelopen zomer fors geïnvesteerd in transfers, maar zal desondanks volgend jaar naar buiten kunnen komen met een sterk positief resultaat, wat het beperkte verlies van het voorbije seizoen ruimschoots zal goedmaken. De beschikbare middelen zullen op korte termijn geïnvesteerd worden in de verdere sportieve uitbouw van de ploeg en in een gloednieuw trainingscomplex. Dat laatste is noodzakelijk om ook in de toekomst toptalenten optimaal te begeleiden en verder te ontwikkelen, overeenkomstig de filosofie van de club. KRC Genk bereidt zich ook voor om op middellange termijn in een nieuw of vernieuwd stadion te voetballen.” (belga)