Belgapom wil Chinezen frietjes leren eten

Belgapom, de Belgische aardappelfederatie, wil de Chinezen frietjes leren eten. China is nu al de grootste producent van aardappelen, goed voor meer dan een kwart van de wereldproductie. Maar qua consumptie hinkt het land ver achterop. Door te focussen op de friet, sluit men aan bij de Chinese eetcultuur van “street food”, klinkt het dinsdag op de economische missie in Peking. Twee Belgische ondernemers zijn bovendien van plan om een eerste Belgische frituur te openen in China.