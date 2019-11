Eric Van Rompuy (CD&V): “Wil N-VA wel in een regering stappen?”

Eric Van Rompuy, kersvers voorzitter van de CD&V-senioren, vindt niet dat zijn partij gedwongen moet worden tot een keuze voor federale regeringscoalitie. “De verantwoordelijkheid ligt bij PS en N-VA”, zo zei hij dinsdag in De Ochtend. Zo moet de N-VA duidelijk maken of ze wel in een federale regering wil stappen. PS-informateur Paul Magnette moet dan weer klare wijn schenken op budgettair vlak, meent Van Rompuy.