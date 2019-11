Stadia, het platform van technologiereus Google voor het streamen van videospelletjes, is dinsdag gelanceerd in België en dertien andere landen. De dienst belooft gamers de mogelijkheid om op eender welk scherm spelletjes te spelen.

Via het platform zullen volwaardige computergames in hoge kwaliteit te spelen zijn vanaf een computer, televisie, tablet of smartphone, maar dan momenteel nog enkel de Pixel van Google. Gamers hebben ...