Spaans bondscoach moet opstappen ondanks vlotte kwalificatie, Luis Enrique keert terug aan het roer van Spaans nationaal elftal

De dagen van bondscoach Robert Moreno aan het hoofd van de Spaanse nationale ploeg zijn geteld. De Spaanse federatie kondigt zonet het afscheid aan, ook al sloot Spanje gisteravond de EK-voorronde af met een riante zege (5-0) tegen Roemenië. Luis Enrique keert terug als coach van ‘La Seleccion’. Niet iedereen kan zich hierin vinden.

Een echte verrassing was het ontslag van Moreno niet meer. De Spaanse pers hintte gisteren al op een vertrek van de bondscoach die zelf de bui voelde hangen. Hij kwam gisteren alleszins niet opdagen voor de persconferentie na de zege tegen Roemenië en dat had alles te maken met speculaties in de Spaanse pers als zou Moreno later deze week opnieuw plaats moeten ruimen voor Luis Enrique. Die nam in juni van dit jaar afscheid van de nationale ploeg om zijn zwaar ziek dochtertje Xana bij te staan. Bij haar werd botkanker vastgesteld, het meisje overleed in augustus van dit jaar aan de gevolgen van haar ziekte.

Bondsvoorzitter Rubiales had een akkoord met Luis Enrique dat hij mocht terugkeren wanneer hij zich daar klaar voor zou voelen. Dat moment lijkt nu aangebroken, temeer daar binnen de Spaanse federatie niet iedereen overtuigd lijkt van de kwaliteiten van Moreno. Ook de bondsvoorzitter zelf heeft een moeilijke relatie met zijn coach die hij verwijt te laks te zijn. Nochtans, de resultaten zijn er. Spanje won onder Moreno zeven van zijn negen kwalificatiewedstrijden met een indrukwekkend doelsaldo: 29-6. De Spanjaarden gaan straks ook als reekshoofd de EK-trommel in. En dat is ook wat de Spaanse kranten vinden. ‘Spanje mag geen circus worden’, is de veelbetekende kop op de front van Marca, één van Spanjes toonaangevende dagbladen.

De veelzeggende front van Marca.

Ook een tweet van Iker Casillas, ex-boegbeeld van de Spaanse selectie, loog er niet om. “We zijn een land van Chirigotas”, tweette de doelman. Chirigotas is een vorm van Spaanse satirische koorliederen die vaak op straat worden opgevoerd tijdens de viering van carnaval.

Somos un país de chirigota...qué viva España! 🇪🇸🇪🇸 — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 18, 2019

Spanje heeft de laatste jaren, na het vertrek van Vincente Del Bosque, rumoerige tijden beleefd met zijn bondscoaches. Net voor de start van het WK in Rusland werd Julian Lopetegui ontslagen omdat hij een contract bij Real Madrid had getekend. Lopetegui werd opgevolgd door technisch directeur Fernando Hierro maar hij kon een uitschakeling in de achtste finale tegen Rusland niet vermijden. Luis Enrique leek de geknipte opvolger tot ook hij, om privéredenen, moest afhaken.