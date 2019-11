Vietnam vraagt families zelf te betalen voor repatriëring slachtoffers koelwagendrama

De families van de 39 Vietnamese burgers die dood zijn aangetroffen in een koelcontainer in Groot-Brittannië, zullen de kost van de repatriëring voor hun rekening moeten nemen. De Britse en Vietnamese regeringen zullen die kost niet betalen, aldus Bui Huy Cuong, vicevoorzitter van het Volkscomité van het district Can Loc, waar de families van tien van de slachtoffers wonen.