De Waalse regering bestraft sinds enkele maanden luchtvaartmaatschappijen waarvan de vliegtuigen te veel lawaai maken. Sinds eind april werden zeventien processen-verbaal opgesteld, zo verklaarde Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) dinsdag in de Sudpresse-kranten.

De voorbije vijftien jaar werden geen sancties opgelegd, omdat de plaatsing van de geluidsmeters niet was vastgelegd. Het ministerieel besluit in kwestie werd eind april dit jaar in het Staatsblad gepubliceerd ...