"Lewis Hamilton moet stoppen als Mercedes beslist de F1 te verlaten"

Voormalig F1-paus Bernie Ecclestone vindt dat Lewis Hamilton moet stoppen als Mercedes zou beslissen om er de brui aan te geven.

Terwijl Mercedes zelf nog niet te kennen heeft gegeven te willen stoppen met hun F1-fabrieksteam klinken de geruchten steeds luider dat het legendarische merk met de ster vanaf 2021 enkel als motorleverancier zal verdergaan in de koningsklasse van de autosport.

Deze geruchten werden voornamelijk gevoed door het feit dat de nieuwe CEO van Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, had te kennen gegeven dat hij fors wil besparen tegen 2022. De geruchten dat Toto Wolff Mercedes zou verlaten om Chase Carey te vervangen als baas van de Formule 1 klinken ook steeds luider.

Kortom, het kernwoord van de voorgaande twee alinea’s is ‘geruchten’ maar waar spreekwoordelijke rook is wordt gewoonlijk ook wel eens spreekwoordelijk vuur aangetroffen na verloop van tijd, zeker in de F1.

Als het zover zou komen dat Mercedes stopt met haar fabrieksteam op het einde van volgend jaar en Hamilton slaagt erin om een zevende wereldtitel aan zijn erelijst toe te voegen dan vindt Bernie Ecclestone dat de Brit er ook beter mee kan ophouden. Hij staat dan immers op gelijke hoogte met Michael Schumacher.

"Er is verandering aan de top geweest en de nieuwe mensen zijn niet meer zo enthousiast over de Formule 1 als de oude mensen vroeger waren."

"Ik zou niet verbaasd zijn als Mercedes zou stoppen," zei Ecclestone in Interlagos volgens de ‘Daily Mail’.

"Ze denken misschien: 'we hebben zeven wereldkampioenschappen gewonnen - wat ze eind volgend jaar zullen hebben gedaan - dus waarom blijven?'"

Het idee van nog te proberen om bij Ferrari een succesverhaal te schrijven vindt Ecclestone ook geen goed idee.

"Als ik Lewis was, zou ik denken: 'Ik heb nog een titel gewonnen,' en ik zou stoppen. Als Charles Leclerc bij Ferrari blijft, zou ik mijn geld op hem zetten om van Lewis te winnen. Hij is niet per se beter, maar hij is al ingewerkt in het team."

"Ferrari is een vreemde plek om te werken. Lewis spreekt geen Italiaans. Ofwel worden ze verliefd op hem of ze keren zich tegen hem, maar ik denk niet dat hij het zo goed zou doen voor zichzelf of voor de sport zoals hij dat doet met Mercedes.”

Bovendien denkt Ecclestone dat de Scuderia eerder voor het jonge geweld van Max Verstappen zou kiezen in plaats van Hamilton.

"Als Ferrari de keuze had tussen Lewis of Max Verstappen, dan denk ik dat ze voor Max zouden kiezen, om dezelfde reden waarom ze van Charles houden," aldus de 89-jarige Ecclestone.

“Met Vettel of Hamilton hebben ze misschien nog een paar goede jaren voor zich maar met twee jongeren zijn dat er misschien tien. Ik ben er ook niet zeker van of Max niet de beste van het moment is, samen met Lewis.”

