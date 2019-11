Bij een gasontploffing in een kolenmijn in het noorden van China zijn vijftien mijnwerkers omgekomen. Negen anderen raakten gewond, zo meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua dinsdag.

Op het moment van het ongeval waren maandagmiddag 35 kompels aan de slag in de mijn in Pingyao, in de provincie Shanxi. Elf van hen konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Over de oorzaak van ...