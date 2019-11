EU bereikt akkoord over begroting voor 2020

In het geschil over de Europese begroting voor 2020 is maandagavond een akkoord bereikt. Regeringsvertegenwoordigers uit de 28 lidstaten kwamen met de Europarlementsleden overeen om volgend jaar meer dan 153,6 miljard euro uit te keren. Daarnaast wordt ook extra geld uitgetrokken voor onder andere de klimaatverandering, de strijd tegen de jeugdwerkloosheid en de digitalisering.