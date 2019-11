Politie concludeerde dat Théo Hayez van klif viel, familie gelooft dat niet

Théo Hayez was ruim een maand vermist toen zijn familie samengeroepen werd in een buurthuis in Byron Bay. De politie kondigde aan dat ze zou stoppen met zoeken naar de jongen. En dat ze een voorlopige conclusie had: de 18-jarige Belg was verongelukt. “Ik ben nog nooit zo kwaad geweest”, vertelt zijn nicht Lisa in ‘The Lighthouse’. “Ze hadden niets gevonden en ze stopten?”