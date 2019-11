De Ballewijers waren heel lang een soort van recreatiegebied waar mensen gingen zwemmen, schaatsen en bootje varen. “Omdat het een verstoringsgevoelige rustplaats voor heel wat dieren is, werden ter hoogte van de Molenschansweg afrasteringen geplaatst en bomen geplant. Het gebied kreeg zo de nodige rust. De juiste beslissing voor de natuur. De twee vijvers - de Reddel en het Saarbroek - zijn een paradijs voor heel wat dier- en plantensoorten. Maar op die manier speelden de mensen uit de buurt het contact met het gebied kwijt,” zegt Dirk Ottenburgs, persverantwoordelijke van Limburgs Landschap.

De vzw, die sinds 1994 het gebied beheert, ging daarom op zoek naar een manier om het voor een stukje terug te geven aan de mensen. En die oplossing kwam er dankzij Europese steun van Life en Natura 2000. “Samen met de mensen van de Winning hebben onze werkploegen op twee meter hoogte een uitkijkplatform - kostprijs 15.000 euro - gemaakt dat een prachtig uitzicht over het gebied biedt. Voor de rolstoelgebruikers zijn er gelijkvloers ook kijkgaten”, gaat Ottenburgs voort.

Knoflookpad

De vzw besliste wel om de het gebied de Ballewijers niet open te stellen voor het publiek omdat het te klein en te kwetsbaar is. De uitkijktoren blijft zo het enige uitkijkpunt over het gebied waar toch wel het een en ander te zien is. “De roerdomp en woudaap broeden hier regelmatig. Maar er zitten ook veel andere vogels. Een educatief bord leert ons welke vogels precies gespot worden. Zo hopen we de band met de natuur te herstellen. Op ons verlanglijstje van dieren die we terug willen halen, staan ook nog de knoflookpad en de boomkikker. Die zijn door de intensieve viskweek helemaal verdwenen. Daarom staan er nog inrichtingsmaatregelen op de planning. Alleen moeten we daar nog geld voor zoeken”, zegt Veerle Cielen, beheerder voor Limburgs Landschap vzw.

Zondag is het uitkijkplatform feestelijk in gebruik genomen. Zondag 26 januari is er ook nog een tocht gepland.

www.limburgs-landschap.be