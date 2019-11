EK-KWALIFICATIES. Zwitserland en Denemarken kwalificeren zich, Spanje en Italië halen zwaar uit

Op de voorlaatste avond van de EK-kwalificaties hebben Zwitserland en Denemarken zich verzekerd van een plaatsje op EURO 2020. Daardoor zijn 19 van de 24 deelnemers bekend. Italië kon voor het eerst in zijn geschiedenis 30 op 30 pakken in de kwalificaties en deed dat in stijl. In Palermo ging Armenië voor de bijl met 9-1. Ook Spanje maakte vlak voor het EK nog indruk door Roemenië van het kastje naar de muur te spelen: 5-0.

Enkel in kwalificatiegroep D, waar Zwitserland, Denemarken en Ierland nog volop streden om plaatsen één, twee en drie was voor maandagavond nog niets beslist. De Zwitsers, die vanop plek twee startten, hadden wel de makkelijkste opdracht met een excursie naar Gibraltar. Geen probleem voor de boeman van de Rode Duivels in de Nations League: 1-6.

Intussen moesten Ierland en Denemarken in een rechtstreeks duel uitmaken wie naar EURO 2020 mocht. De Ieren hadden een zege nodig en trokken voluit in de aanval, maar kreeg twintig minuten voor tijd het deksel op de neus door de 0-1 van Martin Braithwaite. In een ultieme slotloop scoorde Matt Doherty nog de 1-1. Verder kwam de thuisploeg echter niet meer, waardoor Denemarken zich kwalificeert voor het EK, waar het waarschijnlijk tegenstander zal zijn van de Rode Duivels. Door het gelijkspel eindigt Zwitserland als groepswinnaar, Denemarken wordt tweede.

Italië scoort negen keer en geeft goede voorbeeld aan Rode Duivels

Armenië bleek gesneden koek voor Italië, dat met de vingers in de neus uitliep richting 30 op 30. Nog geen 10 minuten stonden er op de klok of Ciro Immobile en Nicolo Zaniolo hadden de weg naar de netten al gevonden. Op het halfuur deden alweer Immobile en Nicolo Barella daar nog twee bij - goed voor 4-0 halfweg. Na rust ging het festival gewoon verder: opnieuw Zaniolo, Alessio Romagnoli, Ricardo Orsolini, Jorginho en Federico Chiesa zorgden voor negen (!) Italiaanse rozen. Gelukkig voor Armenië kon Edgar Babayan nog de eerredder scoren: 9-1.

Italië is het zevende Europese land dat een EK- of WK-kwalificatiecampagne afsluit zonder puntenverlies. Frankrijk (twee keer), Duitsland (twee keer), Spanje (twee keer), Tsjechië, Engeland en Nederland gingen de Italianen voor. Als de Rode Duivels dinsdag winnen van Cyprus scharen ze zich ook in dat rijtje.

Met drie voor laatste EK-ticket

Spanje imponeerde in het Wanda Metropolitano tegen Roemenië. Fabian Ruiz, Gerard Moreno (2x) en een eigen doelpunt van Adrian Rus smeerden Staniciu en co. nog voor rust al een 4-0 aan. Bij La Roja maakte vooral Valencia-linksback José Gaya indruk met zijn voortdurende overlaps - de aanleiding voor de 1-0 en de 3-0. In het slot zette Mikel Oyarzabal de kers op de taart met de 5-0 forfaitscore.

Door de kwalificatie van Zwitserland en Denemarken blijft er nog maar één plaatsje vacant in de groepsfases van EURO 2020. Hongarije, Wales en Slovakije vechten het daarvoor dinsdagavond uit. De laatste vier deelnemers aan het EK voetbal worden bepaald door de play-offs, die in het voorjaar van 2020 gespeeld zullen worden.

Uitslagen:

Ierland-Denemarken 1-1

Gibraltar-Zwitserland 1-6

Malta-Noorwegen 1-2

Spanje-Roemenië 5-0

Zweden-Faeröer 3-0

Griekenland-Finland 2-1

Italië-Armenië 9-1

Liechtenstein-Bosnië-Herzegovina 0-3