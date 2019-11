‘Gastvrij Zoutleeuw’ wil “menselijk gelaat” tonen ten aanzien van asielcentrum Dormaal

In Zoutleeuw hebben enkele inwoners de groepering ‘Gastvrij Zoutleeuw’ opgericht die “een menselijk gelaat” willen tonen ten aanzien van de asielzoekers die Fedasil binnenkort wil opvangen in een nieuw opvangcentrum in deelgemeente Dormaal. Een eerste initiatief is de inzameling van winterkleren.