Gerechtelijk onderzoek geopend na aanhouding van Fourniret en ex-vrouw in verdwijningszaak

Een gerechtelijk onderzoek is geopend wegens “opsluiting gevolgd door de dood” nadat de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier vorige week een tijdlang waren aangehouden in een onderzoek naar de verdwijning van een vrouw in het Franse departement Orne in 1993. Dat is maandag vernomen bij de procureur van Caen.