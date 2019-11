Cypriotische bondscoach: “Opnieuw tegen de Rode Duivels spelen is voor ons een nachtmerrie”

Door een speling van het lot zat Cyprus in de voorbije drie kwalificatiecampagnes in dezelfde groep als de Rode Duivels, hetgeen de eilandbewoners welgeteld nul punten opleverde.

Voor de Cypriotische bondscoach Ran Ben Shimon mag daar nu wel stilaan een einde aan komen. “Voor België is dat misschien allemaal wel leuk, voor ons eerder een nachtmerrie. Drie keer op rij is genoeg. De volgende keer mag er gerust een ander land uit die bokaal komen”, vertelde Ran Ben Shimon maandag in het Koning Boudewijnstadion.

Bovendien hebben de Rode Duivels nog iets om voor te spelen, want ze willen absoluut die historische dertig op dertig scoren. Daardoor zijn ze misschien nog net iets meer gemotiveerd. “Dat verandert daar niets aan. Sommige grote voetballanden durven op het einde van de campagne tegen de kleinere landen al eens met wat minder motivatie te spelen, maar België speelt elke wedstrijd honderd procent. De vorige keer dat we naar hier moesten komen, waren ze ook al gekwalificeerd en toen leverden ze nog hun beste wedstrijd af. We weten dat we tegen een van de beste teams ter wereld spelen. Ze zijn moeilijk af te stoppen: als je zelf druk zet, zijn de counters dodelijk en in balbezit kunnen ze altijd het verschil maken.”

Voor speler Jason Demetriou wordt het dinsdag weer een speciale avond. Hij is immers de rechtsback van de Cyprioten en daardoor de rechtstreekse tegenstander van Eden Hazard. “Eden is een van de beste spelers waartegen ik ooit gespeeld heb. Je moet de hele wedstrijd honderd procent geconcentreerd blijven en hem proberen af te stoppen. Hopelijk wisselt hij eens van kant”, lachte de verdediger van Southend United.