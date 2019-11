Real Madrid is James Rodriguez voor de rest van het jaar kwijt

James Rodriguez komt pas volgend jaar weer in actie. De Colombiaanse middenvelder van Real Madrid heeft bij de nationale ploeg een knieblessure opgelopen en staat volgens Spaanse media zo’n zes weken aan de kant. Hij mist onder meer de topper tegen FC Barcelona op 18 december.

James kwam dit seizoen in zeven competitiewedstrijden in actie. Trainer Zinedine Zidane deed op 22 oktober in de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray voor het laatst een beroep op hem. De 28-jarige Zuid-Amerikaan had vorig seizoen ook al knieproblemen. Toen bleek een operatie nodig.