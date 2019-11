Rusland geeft drie in beslag genomen oorlogsschepen terug aan Oekraïne

Rusland heeft drie Oekraïense oorlogsschepen, die een jaar geleden in beslag genomen werden bij een incident in de Straat van Kertsj, maandag opnieuw overgedragen aan Kiev. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou laten weten. Rusland beschuldigde de Oekraïense marine van het schenden van zijn grenzen, maar het onderzoek is afgesloten en dus zijn de schepen niet meer nodig, luidt het.