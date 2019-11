LIVE. Genkse gemeenteraad: omgevingsvergunning voor parking en toegangsweg Kattevennen

Genk -

Dinsdag kan u vanaf 20 uur de gemeenteraad van Genk weer live volgen via www.hbvl.be. Op de agenda staan onder meer de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parking en toegangsweg in Kattevennen. Nog zullen de raadsleden zich buigen over stadsmeubilair en schuilhuisjes en komt de dotatie van de brandweer ter sprake.