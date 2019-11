Vrouw met meer dan kilogram cocaïne in lichaam opgepakt op Thalys

Tijdens een grensoverschrijdende drugsactie is vorige week op de hogesnelheidstrein Thalys tussen Antwerpen en Rotterdam een vrouw opgepakt die 144 pakketjes (“boleta’s”) cocaïne had ingeslikt. Dat meldt de federale politie maandag. Het is een van de meest opvallende resultaten van de drugsactie die van 14 tot en met 17 november werd gehouden door de politie- en douanediensten uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.