Situatie Den Bosch escaleert: internationals mengen zich in het racismedebat, club noemt eigen statement een vergissing

De racismerel bij de Nederlandse eerstedivisieclub FC Den Bosch escaleert. Vooral de eerder laconieke uitspraken van trainer Erik van der Ven, die in een ver verleden nog even onder contract stond bij KRC Genk, zijn bij velen in een verkeerd keelgat geschoten. De club zelf kwam met een statement, maar trok dat terug. Ook de Nederlandse internationals mengen zich intussen in het debat.