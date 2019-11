WZC Berkenhof tapt moppen voor de Warmste Week

Heers - Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Speciaal voor de Warmste Week van StuBru verzamelt Senior Living Group, waartoe ook woonzorgcentrum Berkenhof in Heers behoort, de grappen en grollen van bewoners en medewerkers.

De beste exemplaren staan nu in een speciale scheurkalender die verkocht kan worden. Hiermee steunt elke woonzorgcampus van Senior Living Group een goed doel naar keuze. De kalenders zijn te koop in elke campus voor slechts 5 euro. Op woensdag 18 december wordt het eindbedrag bekendgemaakt en op 20 december zal een eigen delegatie een cheque overhandigen aan de presentatoren van de Warmste Week in Kortrijk.

Als uitsmijter een vrijpostige mop van de scheurkalender uit WZC Berkenhof:

Een oudere dame staat aan de reling van een cruiseschip met beide handen haar hoed vasthoudend, zodat hij niet kan wegwaaien. Een heer nadert haar en zegt:

- “Excuseer me, mevrouw, maar is het u niet opgevallen dat uw kleed opwaait door de wind?”

- “Ja, dat weet ik,” zegt de dame, “maar ik heb beide handen nodig om mijn hoed op zijn plaats te houden.”

- “Maar mevrouw, u moet weten dat u geen onderbroek draagt .”

De mevrouw kijkt eens naar onder en zegt:

- “Meneer, alles wat u daaronder ziet is 85 jaar oud... En mijn hoed? Die is nieuw!”