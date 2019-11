Bilzen -

In de Maastrichterstraat staat er ter hoogte van de rotonde met de Alden Biesensingel een trekker-oplegger in panne. Daardoor is er geen verkeer mogelijk van Bilzen richting Maastricht. Maastricht is bereikbaar via de Riemsterweg en de Rode Kruislaan. Het gaat volgens onze laatste info nog even duren voor het voertuig getakeld kan worden. Daarom: volg de aanwijzingen van de agenten ter plaatse op.