Bocholt / Lommel / Houthalen-Helchteren / Kinrooi -

Een 29-jarige man uit Lommel is zaterdag in Bocholt gearresteerd omdat de politie bij een controle een hoeveelheid cannabis in de auto vond. Bij een huiszoeking in Lommel vonden de agenten nog meer drugs. Ook in Kinrooi werd bij de controle door een ploeg van de politie CARMA wiet in beslag genomen. En in Houthalen-Helchteren bleek een fles lachgas in een auto te liggen. Ook die werd door de politie afgenomen.