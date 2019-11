Ze delen paparazzifoto’s, maar van deze ‘beroemdheden’ heb je nog nooit gehoord

Het Italiaanse koppel Sara Morsillo (22) en Samuel Batista (21) zijn niet beroemd, maar ze kunnen wel goed doen alsof. Op hun gezamenlijk Instagramprofiel zetten de twee modestudenten hun kiekjes zodanig in scène, zodat het erop lijkt dat ze gemaakt zijn door de paparazzi.

Deze zomer dook het Instagramaccount ‘Zoomthashit’ op. Het werd in het leven geroepen door de twee modestudenten, die elkaar ontmoetten op de Sapienza Universiteit in Rome. Ze hebben er hun hobby van gemaakt om paparazzifoto’s van echte beroemdheden te bekijken en deze zo goed mogelijk na te bootsen.

Dat resulteert in een collectie beelden, gemaakt met een statief, waarop de twee in bijpassende looks uit restaurants komen of met hun handen vol fastfood over straat wandelen. Ze kijken zelden in de lens, want hun geënsceneerde kiekjes zijn zogezegd in het geniep genomen door persfotografen.

Het koppel wil hun account, dat al meer dan 30.000 fans heeft verzameld, vooral gebruiken om de draak te steken met de paparazzi. “We willen drie dingen tonen die mensen graag online zien: liefde, mode en eten, maar het is vooral als satire bedoeld”, klinkt het in een reactie aan lifestylesite The Cut.

Maar er is meer aan de hand: de twee stylen zichzelf tot in de puntjes zodat hun looks er heel duur uitzien, maar in werkelijkheid komt al hun kleding van grote ketens. Intussen worden ze al gesponsord door merken. De kans dat deze pagina de komende maanden nog veel populairder wordt en de tortelduifjes echt in de schijnwerpers komen te staan, is groot.