NMBS test nieuwe donkerblauwe uniformen

Een dertigtal NMBS-medewerkers gaat vanaf maandag een nieuw, donkerblauw uniform testen in reële omstandigheden, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse taken. Alle ruim 4.000 NMBS-medewerkers die in contact komen met klanten zullen het uniform van de Belgische firma Xandres vanaf 1 juni 2020 dragen. Dat heeft de NMBS maandag bekendgemaakt. Het nieuwe uniform moet “modern en tijdloos, functioneel en elegant” ogen.