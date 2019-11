Sint-Truiden -

In een huis in Zepperen-Dorp woedt momenteel een zware brand. Het vuur werd even na 14 uur opgemerkt. De vlammen sloegen toen al uit het dak. De brandweerpost Sint-Truiden heeft de brand intussen onder controle. Het huis van het gezin met twee kinderen is onbewoonbaar. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond.